Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Khảo sát và thiết kế:

Khảo sát hiện trạng hệ thống, đánh giá nhu cầu và đưa ra giải pháp kỹ thuật tối ưu.

Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống cameraAI, camera, mạng lưới máy tính, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

2. Thi công và lắp đặt:

Lắp đặt, cấu hình các thiết bị cameraAI, camera, máy tính, mạng LAN, hệ thống báo động,...

Kết nối và tích hợp các thiết bị vào hệ thống tổng thể.

Kiểm tra và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau khi lắp đặt.

3. Vận hành và bảo trì:

Giám sát và vận hành hệ thống cameraAI , camera, máy tính.

Thực hiện bảo trì định kỳ, khắc phục sự cố và thay thế linh kiện khi cần thiết.

Cập nhật phần mềm, firmware cho các thiết bị.

4. Hỗ trợ kỹ thuật:

Hỗ trợ người dùng sử dụng các thiết bị và phần mềm.

Giải đáp các thắc mắc và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

5. Quản lý tài sản:

Quản lý, bảo quản các thiết bị, linh kiện và tài liệu kỹ thuật.

Lập báo cáo về tình trạng hoạt động của hệ thống.

6. Bảo mật thông tin

Tuyệt đối không cung cấp, tiết lộ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, hàng hóa, thông tin khách hàng và các thông tin khác cho cá nhân, bộ phận không liên quan, ... khi chưa có sự cho phép của cấp quản lý có thẩm quyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng thích ứng: Công nghệ luôn thay đổi, cần không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện.

Khả năng sử dụng các dụng cụ đo đạc, sửa chữa.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, đãi ngộ xứng đáng

BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Dự án và công nghệ thử thách, thú vị

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, tự do sáng tạo

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

