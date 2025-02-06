Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 An Trạch, Tây Hồ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống, hệ thống điện điều khiển hệ thống thiết bị

Đưa ra các giải pháp khắc phục, điều chỉnh, cải tiến cho KH

Hỗ trợ nhân viên Kinh Doanh

Làm các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp trung cấp nghề,kỹ thuật điện, điện dân dụng...

Có phương tiện di chuyển riêng

Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ theo chế độ của nhà nước và quy định của công ty

Tham gia đầy đủ BHXH,BHYT, lương tháng 13...

Du lịch 1-2 lần /năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin