Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 An Trạch, Tây Hồ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống, hệ thống điện điều khiển hệ thống thiết bị
Đưa ra các giải pháp khắc phục, điều chỉnh, cải tiến cho KH
Hỗ trợ nhân viên Kinh Doanh
Làm các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp trung cấp nghề,kỹ thuật điện, điện dân dụng...
Có phương tiện di chuyển riêng

Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ theo chế độ của nhà nước và quy định của công ty
Tham gia đầy đủ BHXH,BHYT, lương tháng 13...
Du lịch 1-2 lần /năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 79A Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

