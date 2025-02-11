Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C3 - 33, Geleximco, đường Lê trọng tấn, Dương nội, Hà đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Phụ trách các công việc về kỹ thuật và hồ sơ thầu liên quan của Công ty

- Phối hợp với ban Giám đốc, phòng ban có liên quan để triển khai các dự án của công ty.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc

- Biết kỹ thuật và khả năng tư vấn cho khách hàng, năng động, sẵn sàng đi công tác.

- Tác phong và quan điểm làm việc chuyên nghiệp

- Nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc, cầu tiến, sức khỏe tốt

-Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 -30tr+ thưởng dự án, thưởng lễ tết theo chính sách của công ty.

- Được đánh giá, xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

- Chế độ BHXH, BHYT, các quyền lợi theo Luật lao động

- Các khoản phúc lợi khác theo quy định của công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy và phát triển bản thân.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin