Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C3

- 33, Geleximco, đường Lê trọng tấn, Dương nội, Hà đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Phụ trách các công việc về kỹ thuật và hồ sơ thầu liên quan của Công ty
- Phối hợp với ban Giám đốc, phòng ban có liên quan để triển khai các dự án của công ty.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc
- Biết kỹ thuật và khả năng tư vấn cho khách hàng, năng động, sẵn sàng đi công tác.
- Tác phong và quan điểm làm việc chuyên nghiệp
- Nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc, cầu tiến, sức khỏe tốt
-Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 -30tr+ thưởng dự án, thưởng lễ tết theo chính sách của công ty.
- Được đánh giá, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
- Chế độ BHXH, BHYT, các quyền lợi theo Luật lao động
- Các khoản phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy và phát triển bản thân.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C3-33 KĐT Geleximco, Đường Lê trọng tấn, Dương nội, Hà đông, HN

