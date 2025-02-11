Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C3
- 33, Geleximco, đường Lê trọng tấn, Dương nội, Hà đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Phụ trách các công việc về kỹ thuật và hồ sơ thầu liên quan của Công ty
- Phối hợp với ban Giám đốc, phòng ban có liên quan để triển khai các dự án của công ty.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc
- Biết kỹ thuật và khả năng tư vấn cho khách hàng, năng động, sẵn sàng đi công tác.
- Tác phong và quan điểm làm việc chuyên nghiệp
- Nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc, cầu tiến, sức khỏe tốt
-Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10 -30tr+ thưởng dự án, thưởng lễ tết theo chính sách của công ty.
- Được đánh giá, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
- Chế độ BHXH, BHYT, các quyền lợi theo Luật lao động
- Các khoản phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy và phát triển bản thân.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
