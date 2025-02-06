Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lắp ráp hệ thống Điện Tự động hóa, Máy tự động hóa công nghiệp, tủ điện, băng tải, bàn thao tác...

- Báo cáo tiến độ công việc theo định kỳ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn, chuyên môn:

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nghề chuyên nghành kỹ thuật

2. Kỹ năng:

- Có hiểu biết về các vật tư, thiết bị;

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập;

- Khả năng xử lý tình huống.

3. Tư duy và tính cách:

- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi;

- Chịu được áp lực công việc;

- Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận + thưởng hàng năm

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo quy định của Luật lao động.

- Nghỉ 4 chủ nhật và 2 thứ bảy/tháng.

- Được miễn phí đào tạo các hình thức đào tạo tại chỗ,

- Nghỉ, Thưởng tết, lễ theo lịch do nhà nước quy định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hấp dẫn, có nhiều cơ hội phát triển.

- Có cơ hội thăng tiến, khẳng định bản thân, phát triển các mối quan hệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.