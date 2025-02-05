Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô M - 6, Khu Công nghiệp Thăng Long - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - Hà Nội., Đông Anh, Huyện Đông Anh

Vận hành hệ thống xử lý nước thải

Pha hóa chất, kiểm tra phân tích mẫu nước thải trước và sau xử lý.

Vận hành các thiết bị xử lý nước và các công việc phát sinh khi có yêu cầu.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Chuyên nghành : Hóa- Hóa Chất hoặc các chuyên ngành liên quan

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Sức khỏe tốt

Tăng lương định kỳ tháng 4 hằng năm.

Thưởng 04 lần/năm: Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1, Thưởng Tết lương tháng 13 đầy đủ

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN ; hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật

Có cơ hội học tập phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn Hitachi Astemo toàn cầu

Đi du lịch nghỉ mát hàng năm

Tham gia các hoạt động văn hoá thể, lễ hội mùa đông, bóng đá

Ăn trưa miễn phí ngay tại công ty

Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện

