Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô M
- 6, Khu Công nghiệp Thăng Long
- Xã Võng La
- Huyện Đông Anh
- Hà Nội., Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Pha hóa chất, kiểm tra phân tích mẫu nước thải trước và sau xử lý.
Vận hành các thiết bị xử lý nước và các công việc phát sinh khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
Chuyên nghành : Hóa- Hóa Chất hoặc các chuyên ngành liên quan
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sức khỏe tốt
Chuyên nghành : Hóa- Hóa Chất hoặc các chuyên ngành liên quan
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sức khỏe tốt
Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ tháng 4 hằng năm.
Thưởng 04 lần/năm: Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1, Thưởng Tết lương tháng 13 đầy đủ
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN ; hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật
Có cơ hội học tập phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn Hitachi Astemo toàn cầu
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm
Tham gia các hoạt động văn hoá thể, lễ hội mùa đông, bóng đá
Ăn trưa miễn phí ngay tại công ty
Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
