Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 - A1, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thiết kế hệ thống smarthome, CCTV, chiếu sáng, mạng(hệ thống router, switch, wifi, load balance...) cho các công trình

- Thi công lắp đặt, cài đặt thiết bị smarthome cho các công trình villa, biệt thự cao cấp

- Thiết kế và bóc tách khối lượng các dự án theo thông tin và yêu cầu của bộ phận kinh doanh

- Hỗ trợ bảo hành thiết bị lỗi, sản phẩm lỗi

- Tìm hiểu các sản phẩm mới, thiết bị mới, giải pháp mới để ứng dụng cho các công trình

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP kỹ thuật

- Sử dụng phần mềm lập kế hoạch làm việc hàng ngày, tuần, tháng

- Báo cáo công việc đầy đủ theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có một trong những lợi thế sau:

• Có kiến thức về quản trị mạng (tốt nghiệp các ngành quản trị mạng, an toàn thông tin, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của các trường đại học).

• Có kinh nghiệm thi công lắp đặt thiết bị smarthome, hệ thống điện dân dụng, CCTV...cho các dự án Villa, biệt thự cao cấp

• Tốt nghiệp ngành nghề liên quan đến nội thất, kiến trúc, thiết bị trong xây dựng (Camera giám sát, khóa thông minh, chiếu sáng, thiết bị điện, thiết bị gia dụng) hoặc các ngành điện, điện tử, tự động hóa, cơ điện thử, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.

• Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Autocad.

- Trình độ học vấn: Trình độ trung cấp trở lên

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

- Kỹ năng tổ chức công việc, lập kế hoạch công việc theo mục tiêu đề ra, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

- Giới tính: Nam/nữ

- Kỹ năng văn phòng: Word, Excel, Power Point,

- Độ tuổi: 20 – 35

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 15 - 25 triệu/tháng ( có thể thỏa thuận thêm theo năng lực)

- Lương cơ bản: 6tr - 7tr + lương hiệu suất theo dự án.

- Phúc lợi xã hội đầy đủ, được quyền tự quyết định về phúc lợi của bản thân.

- Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHYT, BHXH

- Đi du lịch và dã ngoại tối thiểu 1 lần/năm.

- Môi trường làm việc năng động, công bằng, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt.

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ thuật của hãng, được công ty cung cấp thông tin và khuyến khích tham gia vào các hiệp hội kỹ thuật, hội thảo, workshop, cafe talk để liên tục làm mới bản thân và tu bổ kiến thức, kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART

