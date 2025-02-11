Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT3C.57

- Khu nhà ở Quốc Hội

- 258 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện lắp đặt, vận hành, chạy thử thiết bị (Theo hướng dẫn của nhà sản xuất)
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị & hoàn tất các phần việc kỹ thuật trong quá trình bàn giao & nghiệm thu thiết bị đối với khách hàng, chủ đầu tư;
- Theo dõi lịch, triển khai bảo trì & bảo hành các sản phẩm theo kế hoạch của Trưởng bộ phận;
- Địa điểm làm việc:
+ Hà Nội: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
+ Hồ Chí Minh: Tầng 4- Hữu Hồng building, số 157-159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành, điện, điện tử, kỹ thuật y sinh, cơ tự động;
- Thành thạo nghề sửa chữa mạch điện tử, điện dân dụng
- Có kinh nghiệm vị trí Kỹ sư Kỹ thuật là một lợi thế;
- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Ms. Word, Excel)
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + lương trách nhiệm (9 – 15 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13
- Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất...theo thành tích KPI công việc
- Được hưởng hoa hồng không giới hạn ( theo % doanh thu hàng bán)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9D1 Thủ Lệ 1, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

