Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: km9 , đường Bắc Thăng Long , thị trấn Quang Minh , Mê Linh , Hà Nội (Sau BIDV cạnh BigC Mê Linh ), Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện vận hành thiết bị đúng quy trình, hướng dẫn và đảm bảo quá trình sản xuất an toàn, ổn định chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn.

Thực hiện chuẩn bị vật tư hoặc dụng cụ hỗ trợ đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng vật tư đáp ứng tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Nắm bắt và xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất đảm bảo An toàn thực phẩm

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam sức khỏe tốt;

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học, bảo quản, chế biến.. hoặc tương đương...;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Vận hành trong các Nhà máy Bia, Rượu, Nước giải khát, Đồ uống hoặc Thực phẩm;...

Làm việc theo ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Quà các ngày Lễ lớn 30/4; 1/5; 2/9 và tháng lương 13 cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin