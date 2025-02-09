Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát thường xuyên việc duy trì các dịch vụ như hệ thống điều hòa, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy phát điện, hệ thống kiểm soát an ninh và các trang thiết bị dịch vụ chung khác của tòa nhà được vận hành tốt

Khắc phục, sửa chữa các sự cố về thiết bị của các hệ thống được lắp đặt trong tòa nhà;

Tiến hành công việc sửa chữa đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn điện trong khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống;

Duy trì đảm bảo các trang thiết bị và dịch vụ sửa chữa của tòa nhà được thực hiện nhanh chóng hiệu quả;

Có những hoạt động phòng ngừa thích hợp đảm bảo không gây ách tắc trên các lối đi chung hoặc các vị trí đỗ xe của tòa nhà;

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hệ thống kỹ thuật toà nhà văn phòng/cao ốc, nhà xưởng

Có khả năng chịu áp lực trong công việc

Ham học hỏi, tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp

Tốt nghiệp Trung cấp trên chuyên ngành: Kỹ thuật, Điện, điện tử, điện lạnh, thang máy, phòng cháy chữa cháy, mảng điện nước, điều hòa không khí

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Được ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHXH và hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động Team building hàng năm với Công ty

Được hưởng chế độ Lương thưởng hấp dẫn theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

