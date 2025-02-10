Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận máy móc, công nghệ mới, cải tiến thiết bị máy móc.

Thiết kế dưỡng, cải tiến phương án gia công hàng loạt, hàng xuất khẩu

Thiết kế sản phẩm

Xây dựng quy trình gia công sản phẩm

Việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử

Am hiểu máy móc: CNC, Laser ...

Đam mê kỹ thuật, đam mê cải tiến, nhiệt huyết.

Kinh nghiệm 3 năm

Ưu tiên ứng viên đã làm lĩnh vực gia công tấm

Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty, các đãi ngộ khác theo quy định của nhà nước

Lương : 12 -18 triệu/ tháng

Thưởng theo chế độ đặc biệt năm

Đóng bảo hiểm đầy đủ sau khi hết thời gian thử việc.

Thử việc: 02 tháng.

Được tham gia các hoạt động của công ty như: liên hoan, du lịch, đá bóng, tất niên, lương tháng 13

Công ty có chính sách đầu tư đào tạo các bạn chưa biết nhưng ham học hỏi để thành thạo nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam

