Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận máy móc, công nghệ mới, cải tiến thiết bị máy móc.
Thiết kế dưỡng, cải tiến phương án gia công hàng loạt, hàng xuất khẩu
Thiết kế sản phẩm
Xây dựng quy trình gia công sản phẩm
Việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.
.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử
Am hiểu máy móc: CNC, Laser ...
Đam mê kỹ thuật, đam mê cải tiến, nhiệt huyết.
Kinh nghiệm 3 năm
Ưu tiên ứng viên đã làm lĩnh vực gia công tấm
Am hiểu máy móc: CNC, Laser ...
Đam mê kỹ thuật, đam mê cải tiến, nhiệt huyết.
Kinh nghiệm 3 năm
Ưu tiên ứng viên đã làm lĩnh vực gia công tấm
Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty, các đãi ngộ khác theo quy định của nhà nước
Lương : 12 -18 triệu/ tháng
12 -18 triệu/ tháng
Thưởng theo chế độ đặc biệt năm
Đóng bảo hiểm đầy đủ sau khi hết thời gian thử việc.
Thử việc: 02 tháng.
Được tham gia các hoạt động của công ty như: liên hoan, du lịch, đá bóng, tất niên, lương tháng 13
Công ty có chính sách đầu tư đào tạo các bạn chưa biết nhưng ham học hỏi để thành thạo nghề.
Lương : 12 -18 triệu/ tháng
12 -18 triệu/ tháng
Thưởng theo chế độ đặc biệt năm
Đóng bảo hiểm đầy đủ sau khi hết thời gian thử việc.
Thử việc: 02 tháng.
Được tham gia các hoạt động của công ty như: liên hoan, du lịch, đá bóng, tất niên, lương tháng 13
Công ty có chính sách đầu tư đào tạo các bạn chưa biết nhưng ham học hỏi để thành thạo nghề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI