Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 369 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Thi công lắp đặt hệ thống Khóa điện tử, Kiểm soát ra vào
- Thi công lắp đặt hệ thống Cổng tự động
- Ban giao hướng dẫn Sản phẩm két sắt Thông minh
- Bảo hành sản phẩm tại công trình
- Tư vấn khảo sát trực tiếp cho khách hàng khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác của quản lý khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22 - 35 tuổi
- Trình độ học vấn tối thiểu tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng các ngành liên quan đến điện, điện tử, cơ khí, hàn
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm cùng lĩnh vực khoá điện tử, nhà thông minh, thiết bị điện
- Nhiệt tình, siêng năng trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập : 12 - 17 triệu (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, Nhân sự hỗ trợ nhau nhiệt tình
- Hỗ trợ phát huy hết năng lực để đạt mức thu nhập cao và khả năng thăng tiến nhanh chóng
- Nắm bắt các công nghệ thông minh, an ninh mới nhất
- Được đề xuất tăng lương/Quản lý nếu có khả năng giải quyết tốt công việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH/BHTN Tăng ca, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-12-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286399
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH eCharging làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH eCharging
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty CP Năng Lượng và Đầu tư Long Giang
11 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thiết Bị HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị HNT
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THANG MÁY & XÂY DỰNG THÀNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY & XÂY DỰNG THÀNH LONG
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCI VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Vites làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vites
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Điện Tử G8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty CP Điện Tử G8
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Nam Định thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông ATT Việt Nam
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Cores Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Cores Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
11 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm