Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 369 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Thi công lắp đặt hệ thống Khóa điện tử, Kiểm soát ra vào

- Thi công lắp đặt hệ thống Cổng tự động

- Ban giao hướng dẫn Sản phẩm két sắt Thông minh

- Bảo hành sản phẩm tại công trình

- Tư vấn khảo sát trực tiếp cho khách hàng khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác của quản lý khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22 - 35 tuổi

- Trình độ học vấn tối thiểu tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng các ngành liên quan đến điện, điện tử, cơ khí, hàn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm cùng lĩnh vực khoá điện tử, nhà thông minh, thiết bị điện

- Nhiệt tình, siêng năng trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập : 12 - 17 triệu (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, Nhân sự hỗ trợ nhau nhiệt tình

- Hỗ trợ phát huy hết năng lực để đạt mức thu nhập cao và khả năng thăng tiến nhanh chóng

- Nắm bắt các công nghệ thông minh, an ninh mới nhất

- Được đề xuất tăng lương/Quản lý nếu có khả năng giải quyết tốt công việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH/BHTN Tăng ca, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

