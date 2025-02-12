Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần BB Group
- Hà Nội: A203, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch mua hàng theo nhu cầu vật tư cho vận hành sản xuất
2. Thực hiện các giao dịch đề xuất lựa chọn Nhà cung cấp (NCC), trình ký, đặt hàng, thanh toán, quyết toán.
3. Thực hiện việc mua hàng cho hoạt động khối kinh doanh và phòng ban trong Công ty dựa vào nội dung các tờ trình được phê duyệt
4. Duy trì mối quan hệ tốt với hệ thống các (NCC) để đảm bảo đáp ứng kịp thời hàng hóa và hiệu quả về chi phí
5. Liên tục tìm kiếm các NCC mới, đánh giá, so sánh, lựa chọn NCC phù hợp để tiết giảm chi phí và giảm giá thành sản phẩm
6. Hỗ trợ công việc chung của phòng KT đề ra khi cần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Mua hàng kỹ thuật trong lĩnh vực thủy điện/nhiệt điện/điện gió/khoáng sản/xi măng.
- Tiếng Anh cơ bản: đọc, viết, đảm bảo giao dịch được với đối tác nước ngoài. Biết tiếng Trung là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần BB Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BB Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
