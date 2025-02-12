Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch mua hàng theo nhu cầu vật tư cho vận hành sản xuất

2. Thực hiện các giao dịch đề xuất lựa chọn Nhà cung cấp (NCC), trình ký, đặt hàng, thanh toán, quyết toán.

3. Thực hiện việc mua hàng cho hoạt động khối kinh doanh và phòng ban trong Công ty dựa vào nội dung các tờ trình được phê duyệt

4. Duy trì mối quan hệ tốt với hệ thống các (NCC) để đảm bảo đáp ứng kịp thời hàng hóa và hiệu quả về chi phí

5. Liên tục tìm kiếm các NCC mới, đánh giá, so sánh, lựa chọn NCC phù hợp để tiết giảm chi phí và giảm giá thành sản phẩm

6. Hỗ trợ công việc chung của phòng KT đề ra khi cần