Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Tất cả các huyện trên địa bàn Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Mô tả công việc

Kéo dây đường truyền Internet, Mạng cáp quang, , đảm bảo chất lượng mạng lưới. Quản lý chất lượng mạng dịch vụ Internet và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn. Chăm sóc khôi phục khách hàng ,thu hồi thiết bị đầu cuối.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,... Giới tính: Nam, dưới 30 tuổi Nhanh nhẹn, chủ động, làm việc có trách nhiệm – Chịu khó, chịu được vất vả và áp lực trong công việc, đổi lại được chi trả mức lương thưởng xứng đáng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương: từ 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc) Lương quý/năm/lương bổ sung tháng, 6 tháng; 12 tháng,.... 12 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm. Phúc lợi Tập đoàn: bao gồm thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày thành lập tập đoàn, nghỉ mát Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

