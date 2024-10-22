Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: Tất cả các huyện trên địa bàn Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Mô tả công việc
Kéo dây đường truyền Internet, Mạng cáp quang, , đảm bảo chất lượng mạng lưới. Quản lý chất lượng mạng dịch vụ Internet và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn. Chăm sóc khôi phục khách hàng ,thu hồi thiết bị đầu cuối.
Kéo dây đường truyền Internet, Mạng cáp quang, , đảm bảo chất lượng mạng lưới.
Quản lý chất lượng mạng dịch vụ Internet và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.
Chăm sóc khôi phục khách hàng ,thu hồi thiết bị đầu cuối.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,... Giới tính: Nam, dưới 30 tuổi Nhanh nhẹn, chủ động, làm việc có trách nhiệm – Chịu khó, chịu được vất vả và áp lực trong công việc, đổi lại được chi trả mức lương thưởng xứng đáng.
Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,...
Giới tính: Nam, dưới 30 tuổi
Nhanh nhẹn, chủ động, làm việc có trách nhiệm – Chịu khó, chịu được vất vả và áp lực trong công việc, đổi lại được chi trả mức lương thưởng xứng đáng.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Lương: từ 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc) Lương quý/năm/lương bổ sung tháng, 6 tháng; 12 tháng,.... 12 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm. Phúc lợi Tập đoàn: bao gồm thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày thành lập tập đoàn, nghỉ mát Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Lương: từ 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc)
Lương quý/năm/lương bổ sung tháng, 6 tháng; 12 tháng,....
12 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm.
Phúc lợi Tập đoàn: bao gồm thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày thành lập tập đoàn, nghỉ mát
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
