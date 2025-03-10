Tuyển Nhân viên kỹ thuật TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐẮK LẮK Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Lắp đặt các dịch vụ viễn thông

Xử lý các vấn đề phát sinh

Vận hành thiết bị

Bảo dưỡng định kì, đột xuất

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có sức khỏe tốt, nhiệt tình

Ưu tiên người tại địa bàn

Làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập : Từ 10 triệu/tháng

Thưởng năng suất, thưởng thi đua tháng/quý/năm; tôn vinh/vinh danh. Thưởng lễ tết, du lịch công ty

Tham gia bảo hiểm theo quy định; công việc ổn định, lâu dài

Đào tạo kiến thức công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

