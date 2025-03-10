Tuyển Nhân viên kỹ thuật TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐẮK LẮK Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐẮK LẮK Pro Company
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Lắp đặt các dịch vụ viễn thông
Xử lý các vấn đề phát sinh
Vận hành thiết bị
Bảo dưỡng định kì, đột xuất
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình
Ưu tiên người tại địa bàn
Làm việc nhóm tốt
Tại TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐẮK LẮK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Từ 10 triệu/tháng
Thưởng năng suất, thưởng thi đua tháng/quý/năm; tôn vinh/vinh danh. Thưởng lễ tết, du lịch công ty
Tham gia bảo hiểm theo quy định; công việc ổn định, lâu dài
Đào tạo kiến thức công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐẮK LẮK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
