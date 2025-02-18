Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Dcorp HCM - Tòa nhà Dcorp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Bạn là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp và đang tìm kiếm cơ hội để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ và quản lý F&B? Vị trí Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Triển Khai tại Dcorp Việt Nam sẽ giúp bạn có cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao chuyên môn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp!

Bạn sẽ học được gì tại Dcorp Việt Nam?

Bạn có phù hợp với cơ hội này?

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Điện tử viễn thông, hoặc các ngành liên quan.

Trung thực, chăm chỉ, chủ động học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.

Yêu thích công nghệ, thích di chuyển, không ngại thử thách và sẵn sàng làm việc với khách hàng.

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

Hỗ trợ triển khai hệ thống POS theo từng đợt mở rộng (rollout) tại các chuỗi nhà hàng/ quán cà phê lớn.

Thực hiện các công việc triển khai cơ bản: cài đặt phần mềm ứng dụng ở mức độ cơ bản, hướng dẫn người dùng thao tác vận hành thiết bị phần cứng, phần mềm; cài đặt phần mềm ứng dụng ở mức độ cơ bản và các công việc liên quan khác.

Phối hợp và báo cáo tiến độ công việc với đội ngũ triển khai/ leader

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu cơ bản

Đảm bảo thời gian thực tập ít nhất 3 tháng, từ 3-5 ngày fulltime/ tuần.

Sức khỏe tốt, giọng nói dễ nghe

Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy)

Sẵn sàng làm việc theo dạng dự án (triển khai linh hoạt ngoài giờ...)

2. Kiến thức

Kiến thức nền tảng IT: là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC ngành IT, Hệ thống mạng, Hệ thống thông tin, Lập trình...

3. Kỹ năng

Học hỏi và thích nghi

Giao tiếp (nói và viết)

Giải quyết vấn đề

Làm việc nhóm

Thích ứng với thay đổi

4. Thái độ

Trung thực, trách nhiệm (có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, nếu có lỗi sai cần báo cáo trung thực để xử lý kịp thời)

Chăm chỉ, kiên trì (không bỏ cuộc giữa chừng)

Cầu thị, kiên nhẫn (học hỏi, lắng nghe và chủ động trao đổi để cùng giải quyết vấn đề).

Tôn trọng và hợp tác (tôn trọng bản thân, công việc, công ty, khách hàng để phối hợp tốt)

Cẩn thận, tỉ mỉ (kiểm tra thực hiện kỹ lưỡng, tránh sai sót)

Chủ động, linh hoạt (có thể thích nghi nhanh với các yêu cầu triển khai)

5. Thời gian thực tập: Đảm bảo thời gian thực tập ít nhất 3 tháng, từ 3-5 ngày fulltime/ tuần.

CÔNG VIỆC NÀY SẼ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI:

Ứng viên thiếu sự trung thực

Ứng viên ngại học, ngại khó; không cẩn thận và thiếu sự kiên nhẫn.

Ứng viên không thích công việc di chuyển, triển khai tại cửa hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi kiến thức, kỹ năng cần thiết cho vị trí Kỹ Thuật Triển Khai.

Được hỗ trợ gửi xe, hỗ trợ chi phí ăn trưa, xăng xe là 2,000,000 VNĐ/ tháng.

Được hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập (có dấu mộc).

Tích lũy được những kinh nghiệm thực tế để tạo giá trị “ít mà chất” cho CV của mình.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức (theo tình hình kinh doanh).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

