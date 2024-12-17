Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 560 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia nghiên cứu nâng cấp và cải tiến các sản phẩm mới của công ty theo chỉ đạo của cấp trên.
Kiểm tra, sửa chữa các linh kiện điện, động cơ từ đại lý gửi về của xe đạp điện – xe máy điện (như Acquy, động cơ, bộ điều khiển, bộ sạc....)
Hỗ trợ các phòng ban và các nhiệm vụ liên quan
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, độ tuổi từ 20 - 28
Tốt nghiệp Trung cấp - Cao đẳng chuyên ngành Điện tử.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, thiết kế mạch điện tử.
Chịu khó học hỏi nâng cao chuyên môn.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.
Có kỹ năng hàn, sửa chữa điện, biết điện tử cơ bản. Đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực).
Thời gian làm việc: 8h30p – 17h30p, từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ đãi ngộ khác theo Pháp luật hiện hành
Nghỉ phép năm và các ngày lễ theo quy định của Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
