Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 560 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia nghiên cứu nâng cấp và cải tiến các sản phẩm mới của công ty theo chỉ đạo của cấp trên.

Kiểm tra, sửa chữa các linh kiện điện, động cơ từ đại lý gửi về của xe đạp điện – xe máy điện (như Acquy, động cơ, bộ điều khiển, bộ sạc....)

Hỗ trợ các phòng ban và các nhiệm vụ liên quan

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 20 - 28

Tốt nghiệp Trung cấp - Cao đẳng chuyên ngành Điện tử.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, thiết kế mạch điện tử.

Chịu khó học hỏi nâng cao chuyên môn.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

Có kỹ năng hàn, sửa chữa điện, biết điện tử cơ bản. Đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

Thời gian làm việc: 8h30p – 17h30p, từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ đãi ngộ khác theo Pháp luật hiện hành

Nghỉ phép năm và các ngày lễ theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin