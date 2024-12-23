Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63 Lò Lu, P.Trường Thạnh, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thi công, lắp đặt, bảo trì các hạng mục màn hình led
- Thực hiện các thao tác kĩ thuật trên phần mềm chạy led
- Khảo sát hiện trường, vẽ bản vẽ cad, đưa ra phương án lắp đặt phù hợp cho khách hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng / đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ khí, hoặc có chứng chỉ nghề
-Biết đọc bản vẽ và sử dụng AutoCad 2D cơ bản
- Biết hàn linh kiện điện tử
- Siêng năng, chịu học hỏi, có trách nhiệm, có thể đi công tác, hoàn thành và giải quyết công việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Thỏa thuận khi phỏng vấn, phù hợp với năng lực
- Được trang bị đồng phục, các thiết bị làm việc
- Phụ cấp xăng xe , phụ cấp công tác tỉnh, phụ cấp chi phí đi thi công dự án, sự kiện, tính tăng ca theo quy định của công ty.
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định
- Phép năm theo quy định của công ty và nhà nước
- BHXH theo quy định của công ty và nhà nước .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 80 Đường Số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

