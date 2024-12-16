Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Võ Văn Bích
- Bình Mỹ, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Sửa chữa, bảo trì
Bảo dưỡng xe cơ giới, máy móc thiết bị.
Hỗ trợ kĩ thuật cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật Điện - điện tử, kỹ thuật công nghiệp, sửa chữa ô tô.
Có xe máy để phục vụ công việc.
Chủ động, linh hoạt, tự giác, có trách nhiệm và yêu nghề.
Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên mới ra trường, ứng viên chưa có kinh nghiệm.
Có xe máy để phục vụ công việc.
Chủ động, linh hoạt, tự giác, có trách nhiệm và yêu nghề.
Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên mới ra trường, ứng viên chưa có kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương trên 10 triệu (thỏa thuận tùy kinh nghiệm)
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, lương tháng 13, cơ hội thăng tiến.
Có hỗ trợ phụ cấp đi lại
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, lương tháng 13, cơ hội thăng tiến.
Có hỗ trợ phụ cấp đi lại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI