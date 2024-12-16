Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Võ Văn Bích - Bình Mỹ, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Sửa chữa, bảo trì

Bảo dưỡng xe cơ giới, máy móc thiết bị.

Hỗ trợ kĩ thuật cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật Điện - điện tử, kỹ thuật công nghiệp, sửa chữa ô tô.

Có xe máy để phục vụ công việc.

Chủ động, linh hoạt, tự giác, có trách nhiệm và yêu nghề.

Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên mới ra trường, ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trên 10 triệu (thỏa thuận tùy kinh nghiệm)

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, lương tháng 13, cơ hội thăng tiến.

Có hỗ trợ phụ cấp đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM

