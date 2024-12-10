Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 606/88/10 Quốc lộ 13,P.hiệp bình Phước,Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
-Lắp ráp máy vi tính,cài đặt phần mềm
-Thi công, lắp đặt thiết bị Camera, thiết bị an ninh, giám sát, báo động, chuông cửa có hình, tổng đài điện thoại...
- Thi công hệ thống mạng nội bộ, mạng LAN, điện nhẹ.
- Bảo hành, sửa chữa, cài đặt thiết bị camera.
- Các giải pháp camera, an ninh, thiết bị chống trộm
- Lắp đặt máy chấm công vân tay,khóa cửa...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình với khách
- Có kinh nghiệm kỹ thuật sữa máy, máy in, camera quan sát, nạp mực
- Có phương tiện đi lại tự túc
- Thái độ tích cực và trung thực trong công tác
- Nghiêm túc thật thà vui vẽ nhiệt tình
- Có kinh nghiệm kỹ thuật sữa máy, máy in, camera quan sát, nạp mực
- Có phương tiện đi lại tự túc
- Thái độ tích cực và trung thực trong công tác
- Nghiêm túc thật thà vui vẽ nhiệt tình
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản khởi điểm từ 3 - 12 triệu/ tháng + hỗ trợ tiền xăng
- Môi trường ổn định, lâu dài
- Có cơ hội rèn luyện phát triển bản thân về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
- Được đào tạo thêm cho cứng nghề
- Môi trường ổn định, lâu dài
- Có cơ hội rèn luyện phát triển bản thân về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
- Được đào tạo thêm cho cứng nghề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI