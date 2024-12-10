Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 606/88/10 Quốc lộ 13,P.hiệp bình Phước,Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lắp ráp máy vi tính,cài đặt phần mềm

-Thi công, lắp đặt thiết bị Camera, thiết bị an ninh, giám sát, báo động, chuông cửa có hình, tổng đài điện thoại...

- Thi công hệ thống mạng nội bộ, mạng LAN, điện nhẹ.

- Bảo hành, sửa chữa, cài đặt thiết bị camera.

- Các giải pháp camera, an ninh, thiết bị chống trộm

- Lắp đặt máy chấm công vân tay,khóa cửa...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình với khách

- Có kinh nghiệm kỹ thuật sữa máy, máy in, camera quan sát, nạp mực

- Có phương tiện đi lại tự túc

- Thái độ tích cực và trung thực trong công tác

- Nghiêm túc thật thà vui vẽ nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản khởi điểm từ 3 - 12 triệu/ tháng + hỗ trợ tiền xăng

- Môi trường ổn định, lâu dài

- Có cơ hội rèn luyện phát triển bản thân về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

- Được đào tạo thêm cho cứng nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.