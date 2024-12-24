Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Others
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp & Kiến thức
Kỹ năng, năng lực cần thiết
Kỹ năng, năng lực cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 100% lương trong thời gian Thử việc.
Công ty cung cấp máy tính
Làm việc trong môi trường năng động, phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
Thưởng lễ tết nhỏ + quà sinh nhật
Teambuilding, happy hour
Vật phẩm miễn phí tại văn phòng (trà, cà phê,...)
Tiện nghi bán hàng ngay tại văn phòng.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và Bảo Hiểm cá nhân.
12 ngày phép năm, Lương tháng 13, Thưởng Lễ, Tết, Công đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI