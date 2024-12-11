Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thi công, lắp đặt hệ thống điện, mạng, camera,... tại các công ty, tòa nhà văn phòng,...nội thành HCM

- Biết cách đi dây, cấu hình đầu ghi camera, đấu nối hệ thống điện,...

- Lắp đặt hệ thống tổng đài, mạng LAN, thiết bị viễn thông, an ninh cho tòa nhà văn phòng, ngân hàng,... (các dự án ở thành phố là chính)

- Biết cơ bản về hệ thống mạng, điện, camera,...

- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công điện, mạng, camera, thợ điện, ...

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, không ngại di chuyển, tăng ca,...

- Ưu tiên các bạn chịu khó vì thường làm tăng ca nhiều (kịp tiến độ hoàn thành công trình)

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, CNTT, Điện - Điện tử,...

- Độ tuổi: Nam từ 20 - 35 tuổi

Tại Công ty Cổ phần I.P.L Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7 - 10 triệu/tháng (tùy theo năng lực và deal lúc phỏng vấn) + Phụ cấp xăng xe + Tăng ca => Thu nhập 1 tháng từ 10-15 triệu

- Đầy đủ chế độ theo quy định và chế độ riêng của công ty (BHXH, sinh nhật, ốm đau, du lịch,...)

- Xét định kỳ tăng lương hàng năm.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần I.P.L

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin