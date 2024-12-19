Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhận bản vẽ từ phòng 3D và sắp xếp file để chạy sản phẩm

Hỗ trợ công việc phòng đúc: hỗ trợ đúc hàng và xử lý các công đoạn sau đúc (rửa thạch cao, quay kim, cắt tui, mài ti,...)

Phối hợp nhân viên bảo trì để xử lý sửa chữa/liên hệ sửa chữa máy móc xưởng sản xuất

Hỗ trợ nhân viên phòng mua hàng làm việc với nhà cung cấp về mặt kỹ thuật khi cần mua các vật tư dụng cụ.

Đào tạo kiến thức về sản phẩm máy móc và các dịch vụ thiết kế 3D, chạy sáp, resin, đúc gia công cho bộ phận sale

Hỗ trợ bộ phận sale hướng dẫn về mặt kỹ thuật cho khách hàng

Hỗ trợ bộ phận Marketing quay dựng các video, clip để quảng bá sản phẩm công ty

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận và Ban Giám đốc..

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính:Nam/nữ

Độ tuổi 20-35 tuổi

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, google sheet, google doc,...)

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành nghề liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử, tự động hoá,...

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

Giao tiếp tiếng anh tốt

Tinh thần kỷ luật, cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 15.000.000

+ Thưởng lễ Tết theo quy định công ty

+ Được đóng BHYT và BHXH theo quy định của Nhà Nước, có phép năm, lương tháng 13, được công ty mua bảo hiểm 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

