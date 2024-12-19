Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhận bản vẽ từ phòng 3D và sắp xếp file để chạy sản phẩm
Hỗ trợ công việc phòng đúc: hỗ trợ đúc hàng và xử lý các công đoạn sau đúc (rửa thạch cao, quay kim, cắt tui, mài ti,...)
Phối hợp nhân viên bảo trì để xử lý sửa chữa/liên hệ sửa chữa máy móc xưởng sản xuất
Hỗ trợ nhân viên phòng mua hàng làm việc với nhà cung cấp về mặt kỹ thuật khi cần mua các vật tư dụng cụ.
Đào tạo kiến thức về sản phẩm máy móc và các dịch vụ thiết kế 3D, chạy sáp, resin, đúc gia công cho bộ phận sale
Hỗ trợ bộ phận sale hướng dẫn về mặt kỹ thuật cho khách hàng
Hỗ trợ bộ phận Marketing quay dựng các video, clip để quảng bá sản phẩm công ty
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận và Ban Giám đốc..

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính:Nam/nữ
Độ tuổi 20-35 tuổi
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, google sheet, google doc,...)
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành nghề liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử, tự động hoá,...
Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Giao tiếp tiếng anh tốt
Tinh thần kỷ luật, cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 15.000.000
+ Thưởng lễ Tết theo quy định công ty
+ Được đóng BHYT và BHXH theo quy định của Nhà Nước, có phép năm, lương tháng 13, được công ty mua bảo hiểm 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 ngõ 6 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

