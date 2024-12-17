Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 271 Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổ chức thực hiện việc sửa chữa điện, nước, máy móc
Nhận thông tin sửa chữa từ các bộ phận
Đề xuất các phương án sửa chữa tối ưu và trình các phương án sửa chữa lên Trưởng phòng
Thực hiện và theo dõi quá trình sửa chữa.
Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa.
Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong..
Cập nhật hồ sơ bảo trì gồm sổ theo dõi sửa chữa, phiếu lý lịch máy.
Báo cáo kết quả thực hiện công việc và các vấn đề phát sinh (nếu có) lên Trưởng phòng.
Kiểm tra, theo dõi quá trình bảo hành
Lên kế hoạch bảo trì cho các loại máy móc, thiết bị trong phạm vi công việc theo tuần, tháng, quý, năm trình lên Trưởng phòng.
Tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
Lập biên bản nghiệm thu bảo hành.
Lên phương án sửa chữa, bảo trì sau khi hết hạn bảo hành.
Quản lý hồ sơ bảo trì
Lập danh sách tất cả các loại máy móc thiết bị trong phạm vi quản lý.
Lập danh sách các dụng cụ bảo trì, bảo hành cần có để đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện công việc.
Xây dựng phiếu lý lịch máy cho những loại máy móc quan trọng trong phạm vi quản lý.
Cập nhật hồ sơ khi có phát sinh
Hỗ trợ các phòng ban khi có sự cố kỹ thuật xảy ra

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên (ưu tiên Điện - Điện lạnh)
Kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công và bảo trì tòa nhà
Có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật và am hiểu công tác bảo trì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...
Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...
Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.
Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Hai Bà Trưng , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

