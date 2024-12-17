Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 271 Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổ chức thực hiện việc sửa chữa điện, nước, máy móc

Nhận thông tin sửa chữa từ các bộ phận

Đề xuất các phương án sửa chữa tối ưu và trình các phương án sửa chữa lên Trưởng phòng

Thực hiện và theo dõi quá trình sửa chữa.

Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa.

Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong..

Cập nhật hồ sơ bảo trì gồm sổ theo dõi sửa chữa, phiếu lý lịch máy.

Báo cáo kết quả thực hiện công việc và các vấn đề phát sinh (nếu có) lên Trưởng phòng.

Kiểm tra, theo dõi quá trình bảo hành

Lên kế hoạch bảo trì cho các loại máy móc, thiết bị trong phạm vi công việc theo tuần, tháng, quý, năm trình lên Trưởng phòng.

Tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Lập biên bản nghiệm thu bảo hành.

Lên phương án sửa chữa, bảo trì sau khi hết hạn bảo hành.

Quản lý hồ sơ bảo trì

Lập danh sách tất cả các loại máy móc thiết bị trong phạm vi quản lý.

Lập danh sách các dụng cụ bảo trì, bảo hành cần có để đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện công việc.

Xây dựng phiếu lý lịch máy cho những loại máy móc quan trọng trong phạm vi quản lý.

Cập nhật hồ sơ khi có phát sinh

Hỗ trợ các phòng ban khi có sự cố kỹ thuật xảy ra

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên (ưu tiên Điện - Điện lạnh)

Kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công và bảo trì tòa nhà

Có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật và am hiểu công tác bảo trì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...

Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...

Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.

Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

