Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 248 Độc Lập
- P.Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tiếp triển khai các quy trình sản xuất bánh mì tại XSX chi nhánh
- Chịu trách nhiệm trực tiếp đứng sản xuất bánh mì tại XSX chi nhánh
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
- Mức thu nhập 40.000 đồng/giờ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, dưới 45 tuổi; sức khỏe tốt.
- Trên 01 năm kinh nghiệm làm bánh mì.
- Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ.
Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Quà chúc mừng sinh nhật
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
