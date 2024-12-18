Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 248 Độc Lập - P.Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp triển khai các quy trình sản xuất bánh mì tại XSX chi nhánh

- Chịu trách nhiệm trực tiếp đứng sản xuất bánh mì tại XSX chi nhánh

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Mức thu nhập 40.000 đồng/giờ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 45 tuổi; sức khỏe tốt.

- Trên 01 năm kinh nghiệm làm bánh mì.

- Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ.

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

