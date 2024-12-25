Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH OWE OPERATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH OWE OPERATION
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: F1/2T và F1/2T1 đường Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu thập các dữ liệu để Giám sát vận hành làm báo cáo
Kiểm tra hàng ngày tại nhà: máy móc, số lượng bình sản xuất, vệ sinh...
Bảo trì các máy móc, thiết bị thường xuyên và báo cáo cho Giám sát vận hành, Quản lý kỹ thuật (tất cả dữ liệu liên quan đến hệ thống xử lý nước, xử lý CIP và lấy mẫu nước hàng ngày)
Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám sát vận hành (sự cố, vệ sinh đường ống...)
Đào tạo một kỹ thuật viên cơ sở khác để thực hiện bảo trì và vận hành nhà máy
Xử lý yêu cầu kỹ thuật
Làm việc trong bộ phận sản xuất và hậu cần để bắt kịp năng suất
Các công việc khác theo yêu cầu
Làm việc theo ca Thời gian làm việc: Từ thứ 3 - chủ nhật. Tăng ca nếu có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm / Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nước đóng bình hoặc kinh nghiệm về kỹ thuật là một lợi thế
Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000 đồng (Mức lương thủ việc nhận 85% mức lương chính thức)
Tiền thưởng: Theo kết quả công việc đánh giá hàng tháng
Tiền tăng ca tính theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: F1/2T và F1/2T1 đường Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

