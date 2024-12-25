Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH OWE OPERATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: F1/2T và F1/2T1 đường Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu thập các dữ liệu để Giám sát vận hành làm báo cáo

Kiểm tra hàng ngày tại nhà: máy móc, số lượng bình sản xuất, vệ sinh...

Bảo trì các máy móc, thiết bị thường xuyên và báo cáo cho Giám sát vận hành, Quản lý kỹ thuật (tất cả dữ liệu liên quan đến hệ thống xử lý nước, xử lý CIP và lấy mẫu nước hàng ngày)

Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám sát vận hành (sự cố, vệ sinh đường ống...)

Đào tạo một kỹ thuật viên cơ sở khác để thực hiện bảo trì và vận hành nhà máy

Xử lý yêu cầu kỹ thuật

Làm việc trong bộ phận sản xuất và hậu cần để bắt kịp năng suất

Các công việc khác theo yêu cầu

Làm việc theo ca Thời gian làm việc: Từ thứ 3 - chủ nhật. Tăng ca nếu có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm / Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nước đóng bình hoặc kinh nghiệm về kỹ thuật là một lợi thế

Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000 đồng (Mức lương thủ việc nhận 85% mức lương chính thức)

Tiền thưởng: Theo kết quả công việc đánh giá hàng tháng

Tiền tăng ca tính theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

