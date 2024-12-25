Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH OWE OPERATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION
- Hồ Chí Minh: F1/2T và F1/2T1 đường Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thu thập các dữ liệu để Giám sát vận hành làm báo cáo
Kiểm tra hàng ngày tại nhà: máy móc, số lượng bình sản xuất, vệ sinh...
Bảo trì các máy móc, thiết bị thường xuyên và báo cáo cho Giám sát vận hành, Quản lý kỹ thuật (tất cả dữ liệu liên quan đến hệ thống xử lý nước, xử lý CIP và lấy mẫu nước hàng ngày)
Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám sát vận hành (sự cố, vệ sinh đường ống...)
Đào tạo một kỹ thuật viên cơ sở khác để thực hiện bảo trì và vận hành nhà máy
Xử lý yêu cầu kỹ thuật
Làm việc trong bộ phận sản xuất và hậu cần để bắt kịp năng suất
Các công việc khác theo yêu cầu
Làm việc theo ca Thời gian làm việc: Từ thứ 3 - chủ nhật. Tăng ca nếu có yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm / Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nước đóng bình hoặc kinh nghiệm về kỹ thuật là một lợi thế
Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION Thì Được Hưởng Những Gì
Tiền thưởng: Theo kết quả công việc đánh giá hàng tháng
Tiền tăng ca tính theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI