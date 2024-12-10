Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 568 Quốc lộ 14, khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài ...và 3 địa điểm khác, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi, giám sát an toàn, an ninh toàn hệ thống thông qua hệ thống camera;

Sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố về điện, hệ thống cấp nước, thiết bị vệ sinh, máy móc, trang thiết bị, tài sản,...trong phòng khám, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt cho phòng khám;

Nhận thông tin báo sửa chữa, bảo trì từ các bộ phận sử dụng, báo cáo lên cấp quản lý trực tiếp;

Theo dõi, kiểm tra tình trạng trang thiết bị, máy móc, thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch tuần/ tháng;

Giám sát kỹ thuật khi công ty sử dụng các dịch vụ từ bên ngoài để sửa chữa, xây lắp cho phòng khám;

Theo dõi chỉ số sử dụng điện nước hàng ngày, báo cáo và có biện pháp khắc phục khi phát hiện bất thường;

Tham gia thực hiện các dự án hoặc công việc khác liên quan nhiệm vụ theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22;

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Điện/ Điện lạnh, kỹ thuật;

Ưu tiên ứng viên từ 1 năm kinh nghiệm trở lên;

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến;

Thái độ tích cực, hoà nhã, trung thực;

Có thể làm việc xoay ca và trực đêm;

Có sức khoẻ tốt, có thể di chuyển các phòng khám.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng;

Chế độ bảo hiểm;

Du Lịch;

Chế độ thưởng;

Chăm sóc sức khỏe;

Đào tạo;

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển, ổn định, lâu dài;

Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động;

Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13, phép năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315

