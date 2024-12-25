Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG AZ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 48A Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống điện, hệ thống giám sát an ninh nhà văn phòng;
Lắp ráp các linh kiện điện tử cho sản phẩm
Các công việc khác theo yêu cầu của công ty
Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về chuyên ngành CNTT, điện, điện tử.
Đam mê công việc, trách nhiệm cao, trung thực.
Tinh thần làm việc theo nhóm
Ưu tiên có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG AZ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tham gia thi công tại các công trình, dự án có quy mô lớn.
Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng
Thưởng ngày Lễ, Tết và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật v..v...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG AZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
