Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48A Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống điện, hệ thống giám sát an ninh nhà văn phòng;

Lắp ráp các linh kiện điện tử cho sản phẩm

Các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về chuyên ngành CNTT, điện, điện tử.

Đam mê công việc, trách nhiệm cao, trung thực.

Tinh thần làm việc theo nhóm

Ưu tiên có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG AZ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tham gia thi công tại các công trình, dự án có quy mô lớn.

Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Thưởng ngày Lễ, Tết và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật v..v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG AZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.