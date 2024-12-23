Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Long Thành, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Nhân viên kỹ thuật chuyên thi công công nghệ phòng server ngành Điện, Điện tử, Điện công nghiệp, tự động hóa
- Thi công các dự án của Ngân hàng, tòa nhà, các cơ quan thuộc ban ngành của Nhà nước.
- Trong quá trình làm việc sẽ được đào tạo bài bản chuyên môn, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Thi công triển khai, Bảo trì điện nặng, điện nhẹ, access control... webcam,
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận.
- Tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Điện,
- Sức khỏe tốt đảm bảo công việc;
- Có làm ngoài giờ khi công trình cần;
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS Thì Được Hưởng Những Gì
- Ký HĐLĐ đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước.
- Thưởng hàng năm, thưởng các ngày Lễ lớn, ngày sinh nhật, các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.
- Du lịch hàng năm theo chính sách Công ty.
- Nghỉ các nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước và Công ty.
- Phụ cấp xăng, điện thoại theo quy định Công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
