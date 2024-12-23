Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Long Thành, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Nhân viên kỹ thuật chuyên thi công công nghệ phòng server ngành Điện, Điện tử, Điện công nghiệp, tự động hóa

- Thi công các dự án của Ngân hàng, tòa nhà, các cơ quan thuộc ban ngành của Nhà nước.

- Trong quá trình làm việc sẽ được đào tạo bài bản chuyên môn, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Thi công triển khai, Bảo trì điện nặng, điện nhẹ, access control... webcam,

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận.

- Tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Điện,

- Sức khỏe tốt đảm bảo công việc;

- Có làm ngoài giờ khi công trình cần;

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước.

- Thưởng hàng năm, thưởng các ngày Lễ lớn, ngày sinh nhật, các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

- Du lịch hàng năm theo chính sách Công ty.

- Nghỉ các nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước và Công ty.

- Phụ cấp xăng, điện thoại theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS

