Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Long Thành, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Nhân viên kỹ thuật chuyên thi công công nghệ phòng server ngành Điện, Điện tử, Điện công nghiệp, tự động hóa
- Thi công các dự án của Ngân hàng, tòa nhà, các cơ quan thuộc ban ngành của Nhà nước.
- Trong quá trình làm việc sẽ được đào tạo bài bản chuyên môn, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Thi công triển khai, Bảo trì điện nặng, điện nhẹ, access control... webcam,

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận.
- Tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Điện,
- Sức khỏe tốt đảm bảo công việc;
- Có làm ngoài giờ khi công trình cần;
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước.
- Thưởng hàng năm, thưởng các ngày Lễ lớn, ngày sinh nhật, các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.
- Du lịch hàng năm theo chính sách Công ty.
- Nghỉ các nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước và Công ty.
- Phụ cấp xăng, điện thoại theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60/20 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

