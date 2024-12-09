Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140B Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

– Thực thi các kế hoạch digital marketing đã được thống nhất: Goolge, Facebook, Youtube, các trang thương mại điện tử,...

– Chạy quảng cáo cho các chiến dịch trên social platform khách hàng của công ty

– Theo dõi các xu hướng trong công cụ truyền thông xã hội, các hình thức chạy quảng cáo mới, xu hướng, đề xuất và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới để tối ưu hoá các công việc được giao

– Đo lường hiệu quả công việc thông qua các chỉ số, lập kế hoạch, làm báo cáo theo tháng hoặc theo từng campaign

– Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý

– Các công tác khác do Trưởng Ban, Trưởng phòng yêu cầu.

– Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Ban tới Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo Google

– Nam nữ tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông. Độ tuổi 1990 -1998

– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực Marketing, Truyền thông

– Có thế mạnh về Digital Marketing

– Tư duy, logic và khả năng phân tích cao.

– Phân tích xu hướng phát triển thị trường và các chỉ số Marketing.

– Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và lắng nghe tốt.

– Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

– Thông thạo vi tính văn phòng, thành thạo sử dụng Internet và các ứng dụng hỗ trợ công việc văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng mềm cơ bản.

• Lương cơ bản: 10 triệu – 12 triệu + % hoa hồng.

• Hưởng mọi quyền lợi dành cho người lao động theo đúng qui định của Luật Lao Động.

• Làm giờ hành chính, được nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thoải mái.

• Được đào tạo kiến thức về các Sản phẩm và Dịch vụ cùng với những kỹ năng mềm cơ bản.

• Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài.

• Xét tăng lương khi có thành tích tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SỐ

