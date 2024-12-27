Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 424 Trường Chinh, P. Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai, TP Pleiku, Quận 7

Nhân viên kỹ thuật

Nhận sản phẩm bảo hành từ khách hàng.

Sửa chữa, thay thế linh kiện sản phẩm đèn năng lượng mặt trời.

Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan do cấp chỉ đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên đào tạo từ các Khối kỹ Thuật (Điện, Cơ điện, Điện Tử,..).

Biết hàn chì, sửa chữa

Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu các bản vẽ hệ thống điện, bản vẽ điện điều khiển

Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương KPI + thưởng dựa trên hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và tham gia các dự án lớn, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.