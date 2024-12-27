Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 424 Trường Chinh, P. Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai, TP Pleiku, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhận sản phẩm bảo hành từ khách hàng.
Sửa chữa, thay thế linh kiện sản phẩm đèn năng lượng mặt trời.
Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan do cấp chỉ đạo.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên đào tạo từ các Khối kỹ Thuật (Điện, Cơ điện, Điện Tử,..).
Biết hàn chì, sửa chữa
Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu các bản vẽ hệ thống điện, bản vẽ điện điều khiển
Biết hàn chì, sửa chữa
Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu các bản vẽ hệ thống điện, bản vẽ điện điều khiển
Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + lương KPI + thưởng dựa trên hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và tham gia các dự án lớn, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và tham gia các dự án lớn, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI