Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Sản phẩm: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GPS

- Lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS, cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ, camera… cho xe tải, xe cont, máy công trường, …

- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn khách hàng cách sử dụng sản phẩm.

- Được đào tạo từ đầu về các công việc chuyên môn.

- Làm việc tại Chi nhánh HCM: 22 Nguyễn Đình Khơi, P4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam

- Độ tuổi: 20 - 27

- Có chứng chỉ nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên ứng viên có kiến thức về điện, ô tô, công nghệ ô tô, kỹ thuật ô tô, điện, điện máy; có hiểu biết về gầm máy là một lợi thế.

- Sức khỏe tốt, kiên trì, cầu tiến.

- Công việc di chuyển nhiều bằng xe máy.

- Có thể đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp xăng xe điện thoại + Thưởng KPI + Công tác phí (chi tiết trao đổi qua quá trình phỏng vấn)

Lương cơ bản + Phụ cấp xăng xe điện thoại + Thưởng KPI + Công tác phí

- Được ký hợp đồng lao động, bảo hiểm theo quy định, chế độ đãi ngộ tốt.

- Có cơ hội trở thành trưởng nhóm và hưởng mức thu nhập cao hơn.

- Được đánh giá và thăng tiến theo đúng năng lực.

- Được tham gia Bảo hiểm theo Quy định. Hưởng 12 ngày phép/năm.

- Thưởng: Sáng kiến, Sinh nhật, các ngày Lễ Tết theo quy định. Tết Âm lịch thưởng tối thiểu 1 tháng lương.

- Du lịch/nghỉ mát hàng năm.

- Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.

- Chính sách liên hoan, sinh nhật, thăm hỏi, nghỉ mát, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin