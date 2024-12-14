Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OHB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Độc Lập, Tân Phú, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Chuỗi Cửa Hàng Xe Đạp Gía Kho tuyển dụng: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ứng viên sẽ được đào tạo bài bản, Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp.

- Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các loại xe đạp và xe điện;

- Lắp ráp xe đạp và xe điện mới từ các thành phần riêng lẻ;

- Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật và lựa chọn sản phẩm phù hợp;

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, Có đam mê và hiểu biết cơ bản về xe đạp và xe điện.

Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới

Kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với khách hàng

Tỉ mỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao

Yêu cầu: Nam - Độ tuổi 18 - 28 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OHB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7 triệu đến 10 triệu + thưởng năm + thưởng khác.

Cơ hội được đào tạo bài bản.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, Cơ hội thăng tiến lên vị trí Cửa hàng Phó, Cửa hàng Trưởng từ 6 tháng - 1 năm làm việc.

Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

Chính sách Sinh nhật, kết hôn...

Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OHB

