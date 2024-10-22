Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Viettel, Lê Hồng Phong, Hải An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập dự toán, bóc tách khối lượng các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình/dự án xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi... Điều hành, kiểm tra các công trình Xây dựng; Lập hồ sơ quyết toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng, Cầu đường, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, ... Tuổi <32 Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, AutoCad...

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ Quà các ngày Lễ, Tết: 48.000.00 VNĐ/năm Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định.... Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

