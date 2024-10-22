Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tòa nhà Viettel, Lê Hồng Phong, Hải An
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập dự toán, bóc tách khối lượng các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình/dự án xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi...
Điều hành, kiểm tra các công trình Xây dựng; Lập hồ sơ quyết toán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng, Cầu đường, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, ... Tuổi <32 Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, AutoCad...
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ Quà các ngày Lễ, Tết: 48.000.00 VNĐ/năm Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định.... Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.
Thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Quà các ngày Lễ, Tết: 48.000.00 VNĐ/năm
Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
