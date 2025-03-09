Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Emerald CT8, Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Lái xe đưa đón Giám đốc công ty tại nội thành Hà Nội đến trụ sở công ty tại ngoại thành Hà Nội và đi công tác ngoại tỉnh

- Đón khách theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

- Đưa đón sếp ngoài giờ theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí lái xe cho Công ty Hàn Quốc, Ban giám đốc là người Hàn Quốc.

- Có bằng lái xe hạng B2 trở lên

- Kỹ năng phục vụ tốt

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Tác phong hình ảnh tốt, thái độ tốt

- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống tại khu vực Mỹ Đình

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật

- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin