Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: The Emerald CT8, Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
- Lái xe đưa đón Giám đốc công ty tại nội thành Hà Nội đến trụ sở công ty tại ngoại thành Hà Nội và đi công tác ngoại tỉnh
- Đón khách theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
- Đưa đón sếp ngoài giờ theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí lái xe cho Công ty Hàn Quốc, Ban giám đốc là người Hàn Quốc.
- Có bằng lái xe hạng B2 trở lên
- Kỹ năng phục vụ tốt
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Tác phong hình ảnh tốt, thái độ tốt
- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống tại khu vực Mỹ Đình
Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
-Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật
- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
