Tuyển Nhân viên lái xe Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada
- Hà Nội: Số 11, Lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
MTCV NV Lái xe
Chuyên chở hàng hóa của Công ty đi giao cho khách hàng theo đơn hàng từ điều vận giao cho khách đảm bảo đúng thời gian và địa chỉ. Bảo quản tốt xe ô tô được giao. Lau chùi, bảo quản xe đúng quy trình. Thực hiện nghiêm túc các quy trình bảo trì, bảo dưỡng, chăm sóc xe. Tiết kiệm nhiên liệu Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng xe tại đơn vị do Công ty chỉ định. Nhận hàng hoá đầy đủ theo đơn hàng từ điều vận. Kiểm tra chất lượng và trọng lượng hàng hoá, sau đó ký vào phiếu xuất kho khi nhận hàng đi giao. Giao hàng hoá theo đúng đơn hàng và địa chỉ khách hàng trên đơn hàng Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp. Đặc biệt, sai phạm do lưu thông trên đường từ phía lái xe gây nên thì lái xe phải chịu trách nhiệm về hành vi đó. Không được uống rượu/ bia chất có cồn trước và trong lúc điều khiển xe khi đi giao hàng. Không được chở hàng hóa, vật dụng trái pháp luật. Chấp hành tốt chế độ phòng cháy, chữa cháy Thông thạo các tuyến đường để đến nơi cần đến trên con đường gần nhất. Nghiêm cấm sử dụng xe vào mục đích cá nhân.
Chuyên chở hàng hóa của Công ty đi giao cho khách hàng theo đơn hàng từ điều vận giao cho khách đảm bảo đúng thời gian và địa chỉ.
Bảo quản tốt xe ô tô được giao. Lau chùi, bảo quản xe đúng quy trình. Thực hiện nghiêm túc các quy trình bảo trì, bảo dưỡng, chăm sóc xe. Tiết kiệm nhiên liệu
Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng xe tại đơn vị do Công ty chỉ định.
Nhận hàng hoá đầy đủ theo đơn hàng từ điều vận.
Kiểm tra chất lượng và trọng lượng hàng hoá, sau đó ký vào phiếu xuất kho khi nhận hàng đi giao.
Giao hàng hoá theo đúng đơn hàng và địa chỉ khách hàng trên đơn hàng
Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp. Đặc biệt, sai phạm do lưu thông trên đường từ phía lái xe gây nên thì lái xe phải chịu trách nhiệm về hành vi đó.
Không được uống rượu/ bia chất có cồn trước và trong lúc điều khiển xe khi đi giao hàng. Không được chở hàng hóa, vật dụng trái pháp luật.
Chấp hành tốt chế độ phòng cháy, chữa cháy
Thông thạo các tuyến đường để đến nơi cần đến trên con đường gần nhất.
Nghiêm cấm sử dụng xe vào mục đích cá nhân.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên Có kiến thức luật giao thông vững vàng và kinh nghiệm lái xe Sức khỏe tốt Trung thực Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt Kỹ năng xử lý tình huống tốt Kỹ năng nắm bắt tâm lý
Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada Thì Được Hưởng Những Gì
– Thưởng lễ, tết theo thâm niên làm việc của nhân viên.
– Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & kỹ năng phát triển nghề nghiệp.
– Tham dự các hoạt động ngoại khóa của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI