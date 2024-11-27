Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách đến Công ty và liên hệ Phòng ban liên quan

Thực hiện công tác văn thư: Mở sổ, theo dõi số Văn thư hàng năm, lưu trữ văn thư theo quy định

Quản lý con dấu công ty: Trực tiếp quản lý con dấu pháp nhân của Công ty (giữ gìn, bảo quản, quản lý việc sử dụng)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành hành chính/ văn thư lưu trữ/ nhân sự, thư ký văn phòng/ quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Trình độ học vấn:

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo MS office: Word, Excel, Powerpoint, Email, Internet,...

Kiến thức: Xã hội tổng quát

Kỹ năng: Quản lý thời gian và tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành Chính Lễ Tân

Tính cách cá nhân: Tỉ mỉ, nhiệt tình, siêng năng, nhanh nhẹn, tháo vát và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sinh nhật, quà Trung thu, quà Tết và các dịp lễ lớn khác,...

Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình Team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin