Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp đón và hướng dẫn khách đến Công ty và liên hệ Phòng ban liên quan
Thực hiện công tác văn thư: Mở sổ, theo dõi số Văn thư hàng năm, lưu trữ văn thư theo quy định
Quản lý con dấu công ty: Trực tiếp quản lý con dấu pháp nhân của Công ty (giữ gìn, bảo quản, quản lý việc sử dụng)
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành hành chính/ văn thư lưu trữ/ nhân sự, thư ký văn phòng/ quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Trình độ học vấn:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo MS office: Word, Excel, Powerpoint, Email, Internet,...
Kiến thức: Xã hội tổng quát
Kỹ năng: Quản lý thời gian và tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành Chính Lễ Tân
Tính cách cá nhân: Tỉ mỉ, nhiệt tình, siêng năng, nhanh nhẹn, tháo vát và chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng sinh nhật, quà Trung thu, quà Tết và các dịp lễ lớn khác,...
Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình Team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến
