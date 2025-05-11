Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 10 lô 22B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chào đón và hướng dẫn khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Kiểm tra và dọn dẹp phòng khách sạn đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi.
Cung cấp thông tin về các dịch vụ của khách sạn cho khách hàng.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ, tiện ích của khách sạn.
Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt phòng, thanh toán và các thủ tục khác.
Làm việc theo ca, đảm bảo sự hoạt động trơn tru của bộ phận lễ tân.
Báo cáo tình hình công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng xử lý tình huống tốt.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Khả năng sử dụng tiếng Anh, Trung giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 301 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

