Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI
- Hải Phòng: 10 lô 22B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Chào đón và hướng dẫn khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Kiểm tra và dọn dẹp phòng khách sạn đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi.
Cung cấp thông tin về các dịch vụ của khách sạn cho khách hàng.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ, tiện ích của khách sạn.
Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt phòng, thanh toán và các thủ tục khác.
Làm việc theo ca, đảm bảo sự hoạt động trơn tru của bộ phận lễ tân.
Báo cáo tình hình công việc cho quản lý.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng xử lý tình huống tốt.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Khả năng sử dụng tiếng Anh, Trung giao tiếp cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI
