Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty CP Auto Đông Sơn
- Hải Phòng: Ngã 3 Đông Sơn, Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Phục vụ đồ uống cho khách hàng đến Showroom, sửa chữa xe...Ban giám đốc họp, hội nghị, sự kiện.
Pha chế sẵn sàng loại nước uống có thời gian pha chế lâu.
Kiểm tra, vệ sinh công cụ dụng cụ.
Hỗ trợ công tác hậu cần: phục vụ hội nghị, tổ chức sự kiện, tiếp đón và phục vụ khách tại Đại lý.
Theo dõi và đề nghị bổ sung kịp thời dụng cụ, đồ pha chế phục vụ khách hàng.
Hỗ trợ phòng Hành chính nhân sự khi được yêu cầu.
Báo cáo kịp thời các vấn đề bất cập liên quan đến công tác phục vụ hậu cần để được hỗ trợ xử lý kịp thời
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty CP Auto Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Auto Đông Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
