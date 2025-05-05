Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 11 Triệu

Phục vụ đồ uống cho khách hàng đến Showroom, sửa chữa xe...Ban giám đốc họp, hội nghị, sự kiện.

Pha chế sẵn sàng loại nước uống có thời gian pha chế lâu.

Kiểm tra, vệ sinh công cụ dụng cụ.

Hỗ trợ công tác hậu cần: phục vụ hội nghị, tổ chức sự kiện, tiếp đón và phục vụ khách tại Đại lý.

Theo dõi và đề nghị bổ sung kịp thời dụng cụ, đồ pha chế phục vụ khách hàng.

Hỗ trợ phòng Hành chính nhân sự khi được yêu cầu.

Báo cáo kịp thời các vấn đề bất cập liên quan đến công tác phục vụ hậu cần để được hỗ trợ xử lý kịp thời