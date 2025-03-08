Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NAM CƯỜNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khách sạn THE TRAY Số 47 Lạch Tray, đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện quy trình check-in, check-out theo tuân chuẩn khách sạn

Nhận và chuyển tiếp cuộc gọi, kết nối khách hàng với các bộ phận chuyên môn

Xử lý các yêu cầu chung của khách hàng, cung cấp thông tin dịch vụ du lịch liên quan: đặt tour, cho thuê xe....

Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyếtt các yêu cầu, phàn nàn- khiếu nại cra khách

Quản lý, bảo quản các thiết bị văn phòng, vật dụng lễ tân

Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan đến công việc hợp lý, khoa học

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email, chat trực tuyến

Cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Lễ tân Khách sạn

Có kiến thức về Tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)

Có vốn tiếng Anh giao tiếp tốt

Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm và trung thực

Tại CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NAM CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ, tết theo quy định

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NAM CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin