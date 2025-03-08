Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NAM CƯỜNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NAM CƯỜNG
- Hải Phòng: Khách sạn THE TRAY Số 47 Lạch Tray, đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện quy trình check-in, check-out theo tuân chuẩn khách sạn
Nhận và chuyển tiếp cuộc gọi, kết nối khách hàng với các bộ phận chuyên môn
Xử lý các yêu cầu chung của khách hàng, cung cấp thông tin dịch vụ du lịch liên quan: đặt tour, cho thuê xe....
Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyếtt các yêu cầu, phàn nàn- khiếu nại cra khách
Quản lý, bảo quản các thiết bị văn phòng, vật dụng lễ tân
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan đến công việc hợp lý, khoa học
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email, chat trực tuyến
Cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
Có vốn tiếng Anh giao tiếp tốt
Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm và trung thực
Tại CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NAM CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ, tết theo quy định
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NAM CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI