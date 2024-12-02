Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
- Quảng Ninh: Số 107 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp đón và hướng dẫn khách đến sử dụng dịch vụ
Sắp xếp cho khách hàng làm các thủ tục và chuyển ca bệnh cho các bộ phận có liên quan xử lý.
Lưu trữ hồ sơ khách hàng trên phần mềm cửa hàng và file giấy đầy đủ và ngăn nắp.
Trực tổng đài điện thoại, trả lời khách hàng và chuyển điện thoại cho Bác sĩ tư vấn.
Cập nhật vào sổ nhật ký khách hàng về thông tin khách hàng đến sử dụng dịch vụ và lịch hẹn trong tuần.
Thực hiện báo cáo doanh thu hằng ngày, tuần, tháng
Thu ngân
Thực hiện một số việc sự vụ khác do cấp trên giao trong phạm vi công việc
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Linh hoạt ứng xử các tình huống phát sinh, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ
Giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng tốt
Ngoại hình ưa nhìn, năng lượng là một lợi thế
Năng động hoạt bát, nhanh nhẹn
Có tinh thần học hỏi
Không ngại làm việc trong môi trường phòng khám
Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng nghỉ 4 buổi bất kì, hạn chế nghỉ cuối tuần
Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng/quý và lương tháng 13.
12 ngày phép/năm, review lương hàng năm.
Teambuilding, du lịch hàng năm.
Nâng cao khả năng giao tiếp, giải quyết tình huống, thuyết phục khách hàng
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI