Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số 107 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách đến sử dụng dịch vụ

Sắp xếp cho khách hàng làm các thủ tục và chuyển ca bệnh cho các bộ phận có liên quan xử lý.

Lưu trữ hồ sơ khách hàng trên phần mềm cửa hàng và file giấy đầy đủ và ngăn nắp.

Trực tổng đài điện thoại, trả lời khách hàng và chuyển điện thoại cho Bác sĩ tư vấn.

Cập nhật vào sổ nhật ký khách hàng về thông tin khách hàng đến sử dụng dịch vụ và lịch hẹn trong tuần.

Thực hiện báo cáo doanh thu hằng ngày, tuần, tháng

Thu ngân

Thực hiện một số việc sự vụ khác do cấp trên giao trong phạm vi công việc

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Không yêu cầu đúng chuyên nghành)

Linh hoạt ứng xử các tình huống phát sinh, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ

Giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng tốt

Ngoại hình ưa nhìn, năng lượng là một lợi thế

Năng động hoạt bát, nhanh nhẹn

Có tinh thần học hỏi

Không ngại làm việc trong môi trường phòng khám

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập: 7,5-9 triệu

Tháng nghỉ 4 buổi bất kì, hạn chế nghỉ cuối tuần

Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng/quý và lương tháng 13.

12 ngày phép/năm, review lương hàng năm.

Teambuilding, du lịch hàng năm.

Nâng cao khả năng giao tiếp, giải quyết tình huống, thuyết phục khách hàng

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

