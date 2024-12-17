Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Thôn A Sờ, xã Ma Cooih, Đông Giang, Quảng Nam, Đông Giang, Huyện Đông Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Có thể sắp xếp đi làm sau Tết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Cao đẳng các ngành nghề liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm
Khả năng quan sát, xử lý tình huống tốt, linh hoạt.
Kỹ năng sắp xếp và phân bổ công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng tin học Word, Excel tốt.
Tiếng anh giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Hỗ trợ cơm ca 3buổi/ngày; Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV
Nghỉ 4-5 ngày/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn
Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm.
Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm...
Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooih, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

