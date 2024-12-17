Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Thôn A Sờ, xã Ma Cooih, Đông Giang, Quảng Nam, Đông Giang, Huyện Đông Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Có thể sắp xếp đi làm sau Tết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp bằng Cao đẳng các ngành nghề liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm
Khả năng quan sát, xử lý tình huống tốt, linh hoạt.
Kỹ năng sắp xếp và phân bổ công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng tin học Word, Excel tốt.
Tiếng anh giao tiếp tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Hỗ trợ cơm ca 3buổi/ngày; Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV
Nghỉ 4-5 ngày/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn
Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm.
Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm...
Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
