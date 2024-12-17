Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Thôn A Sờ, xã Ma Cooih, Đông Giang, Quảng Nam, Đông Giang, Huyện Đông Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Có thể sắp xếp đi làm sau Tết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Cao đẳng các ngành nghề liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm

Khả năng quan sát, xử lý tình huống tốt, linh hoạt.

Kỹ năng sắp xếp và phân bổ công việc tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng tin học Word, Excel tốt.

Tiếng anh giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Hỗ trợ cơm ca 3buổi/ngày; Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV

Nghỉ 4-5 ngày/tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn

Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm.

Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm...

Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin