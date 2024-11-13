Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực tiếp Livestream trên fanpage FB, Shopee hoặc Tiktok để giới thiệu và bán các sản phẩm như: Mỹ phẩm, Máy hút bụi, nồi chiên không dầu, máy ép trái , điện gia dụng, sạc điện thoại...từ các nhãn hàng nổi tiếng.
Ghi hình và quay video livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi...
Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, CTKM,... cách sử dụng sản phẩm, Voucher, cách đặt hàng, mua hàng
Làm việc tại văn phòng: Quay video sản phẩm, livetream, quay review sản phẩm,...
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tự tin trước ống kính
Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát
Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng
Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên salesadmin, nhân viên kinh doanh....
Được hỗ trợ công cụ, vật dụng để thuận lợi công việc
Được đào tạo kỹ năng livetream, bán hàng online.
Không vướng bận việc học có thể làm fulltime và có thể làm tất cả các ca

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + %Hoa Hồng
9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ
Tăng lương định kỳ hằng năm
Thời gian làm việc theo ca (trong 1 ca không live liên tục mà sẽ được nghỉ 1-2h giữa các phiên live)
- Ca 1: 9h -18h
- Ca 2: 11h-20h
- Ca 3: 13h-22h
- Ca 4: 14h-23h
12 ngày phép năm (+ 02 ngày tháng thử việc )
Sau 02 tháng thử việc tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7

