Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Trực tiếp Livestream trên fanpage FB, Shopee hoặc Tiktok để giới thiệu và bán các sản phẩm như: Mỹ phẩm, Máy hút bụi, nồi chiên không dầu, máy ép trái , điện gia dụng, sạc điện thoại...từ các nhãn hàng nổi tiếng.

Ghi hình và quay video livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi...

Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, CTKM,... cách sử dụng sản phẩm, Voucher, cách đặt hàng, mua hàng

Làm việc tại văn phòng: Quay video sản phẩm, livetream, quay review sản phẩm,...

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)

Có kinh nghiệm là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tự tin trước ống kính

Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng

Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên salesadmin, nhân viên kinh doanh....

Được hỗ trợ công cụ, vật dụng để thuận lợi công việc

Được đào tạo kỹ năng livetream, bán hàng online.

Không vướng bận việc học có thể làm fulltime và có thể làm tất cả các ca

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + %Hoa Hồng

Tăng lương định kỳ hằng năm

Thời gian làm việc theo ca (trong 1 ca không live liên tục mà sẽ được nghỉ 1-2h giữa các phiên live)

- Ca 1: 9h -18h

- Ca 2: 11h-20h

- Ca 3: 13h-22h

- Ca 4: 14h-23h

12 ngày phép năm (+ 02 ngày tháng thử việc )

Sau 02 tháng thử việc tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

