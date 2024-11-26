Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Lingroup Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee Live,...

Tương tác với khách hàng trong quá trình livestream, giải đáp thắc mắc, tư vấn sản phẩm, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Chuẩn bị nội dung livestream, kịch bản, sản phẩm, đạo cụ, trang phục phù hợp với chủ đề livestream.

Theo dõi, phân tích hiệu quả livestream, báo cáo kết quả cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing online khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế

Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, hoạt ngôn).

Có ngoại hình tương đối, giải quyết tình huống tốt.

Có khả năng nói chuyện tự tin trước máy quay, chất giọng rõ ràng, dễ nghe, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem, chốt đơn và bắt trend tốt.sức khoẻ và thể lực tốt,

Có khả năng giao lưu với người xem, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.

Năng động, nhiệt tình, yêu thích công việc livestream.

Có khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý tình huống tốt.

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh cơ bản.

Hỗ trợ xây dựng kịch bản và nội dung livestream phù hợp với xu hướng và thị hiếu của người xem.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, FMCG.

Tại Công ty TNHH Lingroup Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 VNĐ + hoa hồng theo đơn

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Công ty chi trả 100% chế độ Bảo hiểm theo quy định Nhà nước, hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, sinh nhật,...

Công ty có chế độ nghỉ mát hàng năm, liên hoan hàng tháng,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lingroup Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin