Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VINGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Triển khai chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty trên nền tảng Facebook, Tiktok,...

- Thực hiện báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo

- Liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng

- Tham gia đề xuất các kế hoạch, ý tưởng marketing sản phẩm của công ty với cấp quản lý

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành marketing và các chuyên ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, kinh tế,...

Có từ 1 năm kinh nghiệm

Sử dụng photoshop, capcut cơ bản

Khả năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VINGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 + 5.000.000 KPI + thưởng (TB 15tr -18tr)

Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/năm và các chế độ nghỉ phép/nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.

Đóng BHXH theo quy định

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của công ty

Được làm việc với người nổi tiếng

Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2 -Thứ 7, 8h' -17h30' ((nghỉ trưa từ 12h-13h15, thứ 7 làm tới 16h30)

Cung cấp trang thiết bị cần thiết như máy tính (vẫn cần có laptop để take care quảng cáo tại nhà khi cần thiết)

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thiện thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển.

Đầy đủ chế độ phúc lợi: Ngày lễ-Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi...; chế độ đãi ngộ: ăn trưa, đi lại, du lịch........

Có module và cơ chế làm việc rõ ràng được support từ hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VINGO VIỆT NAM

