Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho khách sạn, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing và Content Marketing.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả.

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing, bao gồm hình ảnh, video và văn bản.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, influencer và khách hàng.

Quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing và Content Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng viết tốt và khả năng tạo nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, Instagram Ads Manager.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator là một lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

