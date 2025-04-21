Tuyển Digital Marketing KPIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15A Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược phát triển nội dung

Đóng góp ý tưởng viết content blog, video website và các nền tảng social media cho các đối tượng khách hàng khác nhau phù hợp với định vị thương hiệu

Lập kế hoạch và quản lý các mạng xã hội Facebook, Youtube, Instagram, Linkedln và các nền tảng khác

Tham gia cùng team lên kế hoạch và thực hiện những sự kiện truyền thông nội bộ và với đối tác hoặc khách hàng

Theo dõi, báo cáo và phân tích kết quả truyền thông để cải thiện hiệu suất bằng các công cụ và báo cáo cho Manager

Có cơ hội hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan đến SEO/SEM, Email Marketing,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường tại các trường Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo hướng dẫn công việc

Ngoại hình sáng, vui vẻ, hoạt ngôn, tự tin trước máy quay là một lợi thế

Có kinh nghiệm chỉnh sửa video cơ bản như CapCut/Davinci/Pr... là một điểm cộng

Biết sử dụng cơ bản các công cụ Design (Photoshop, Canva…) là một điểm cộng

Có kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu và soạn thảo các nội dung truyền thông bằng Tiếng Anh, có các chứng chỉ Tiếng Anh là một điểm cộng

Chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt

Tại KPIM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học cá nhân

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội học tập, rèn luyện kĩ năng phát triển bản thân

Có thêm kinh nghiệm để viết vào CV, tạo hồ sơ chuyên nghiệp, tạo portfolio ấn tượng

Cơ hội gặp gỡ và trực tiếp triển khai dự án cho các khách hàng, doanh nghiệp lớn

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế

Tham gia hoạt động Team building, du lịch cùng công ty

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (Full-time hoặc Part-time) tại Công ty khi thể hiện năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KPIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin