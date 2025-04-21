Tuyển Digital Marketing KPIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Digital Marketing KPIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

KPIM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
KPIM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại KPIM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15A Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược phát triển nội dung
Đóng góp ý tưởng viết content blog, video website và các nền tảng social media cho các đối tượng khách hàng khác nhau phù hợp với định vị thương hiệu
Lập kế hoạch và quản lý các mạng xã hội Facebook, Youtube, Instagram, Linkedln và các nền tảng khác
Tham gia cùng team lên kế hoạch và thực hiện những sự kiện truyền thông nội bộ và với đối tác hoặc khách hàng
Theo dõi, báo cáo và phân tích kết quả truyền thông để cải thiện hiệu suất bằng các công cụ và báo cáo cho Manager
Có cơ hội hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan đến SEO/SEM, Email Marketing,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường tại các trường Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo hướng dẫn công việc
Ngoại hình sáng, vui vẻ, hoạt ngôn, tự tin trước máy quay là một lợi thế
Có kinh nghiệm chỉnh sửa video cơ bản như CapCut/Davinci/Pr... là một điểm cộng
Biết sử dụng cơ bản các công cụ Design (Photoshop, Canva…) là một điểm cộng
Có kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu và soạn thảo các nội dung truyền thông bằng Tiếng Anh, có các chứng chỉ Tiếng Anh là một điểm cộng
Chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt

Tại KPIM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học cá nhân
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội học tập, rèn luyện kĩ năng phát triển bản thân
Có thêm kinh nghiệm để viết vào CV, tạo hồ sơ chuyên nghiệp, tạo portfolio ấn tượng
Cơ hội gặp gỡ và trực tiếp triển khai dự án cho các khách hàng, doanh nghiệp lớn
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế
Tham gia hoạt động Team building, du lịch cùng công ty
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (Full-time hoặc Part-time) tại Công ty khi thể hiện năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KPIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KPIM

KPIM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

