Tuyển Digital Marketing KPIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại KPIM
- Hà Nội: 15A Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược phát triển nội dung
Đóng góp ý tưởng viết content blog, video website và các nền tảng social media cho các đối tượng khách hàng khác nhau phù hợp với định vị thương hiệu
Lập kế hoạch và quản lý các mạng xã hội Facebook, Youtube, Instagram, Linkedln và các nền tảng khác
Tham gia cùng team lên kế hoạch và thực hiện những sự kiện truyền thông nội bộ và với đối tác hoặc khách hàng
Theo dõi, báo cáo và phân tích kết quả truyền thông để cải thiện hiệu suất bằng các công cụ và báo cáo cho Manager
Có cơ hội hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan đến SEO/SEM, Email Marketing,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo hướng dẫn công việc
Ngoại hình sáng, vui vẻ, hoạt ngôn, tự tin trước máy quay là một lợi thế
Có kinh nghiệm chỉnh sửa video cơ bản như CapCut/Davinci/Pr... là một điểm cộng
Biết sử dụng cơ bản các công cụ Design (Photoshop, Canva…) là một điểm cộng
Có kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu và soạn thảo các nội dung truyền thông bằng Tiếng Anh, có các chứng chỉ Tiếng Anh là một điểm cộng
Chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt
Tại KPIM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội học tập, rèn luyện kĩ năng phát triển bản thân
Có thêm kinh nghiệm để viết vào CV, tạo hồ sơ chuyên nghiệp, tạo portfolio ấn tượng
Cơ hội gặp gỡ và trực tiếp triển khai dự án cho các khách hàng, doanh nghiệp lớn
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế
Tham gia hoạt động Team building, du lịch cùng công ty
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (Full-time hoặc Part-time) tại Công ty khi thể hiện năng lực tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KPIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
