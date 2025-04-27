Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
- Hà Nội: 96b Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng chiến lược marketing cho hệ thống ZSpace trên đa nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, offline).
Triển khai các chiến dịch branding, tăng độ phủ và độ nhận diện thương hiệu.
Phối hợp cùng Ban Giám Đốc định hướng thương hiệu, sản phẩm và chiến dịch truyền thông mới.
Phân tích thị trường, hành vi khách hàng mục tiêu (Gen Z,), theo dõi hiệu quả chiến dịch, tối ưu ngân sách MKT
Làm việc với đối tác/agency khi cần thiết (thiết kế, production, KOLs...)
Cập nhật xu hướng thị trường, dẫn dắt các hoạt động sáng tạo “bắt trend đúng lúc – đánh trúng insight”.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết digital marketing, brand strategy, content planning, social media và hành vi người dùng Gen Z.
Có kỹ năng lead team và xử lý tình huống linh hoạt.
Tư duy logic – sáng tạo – nhạy trend.
Có mindset startup: nhanh – chủ động – máu lửa – thích “chiến”.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
