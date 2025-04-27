Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96b Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Xây dựng chiến lược marketing cho hệ thống ZSpace trên đa nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, offline).

Triển khai các chiến dịch branding, tăng độ phủ và độ nhận diện thương hiệu.

Phối hợp cùng Ban Giám Đốc định hướng thương hiệu, sản phẩm và chiến dịch truyền thông mới.

Phân tích thị trường, hành vi khách hàng mục tiêu (Gen Z,), theo dõi hiệu quả chiến dịch, tối ưu ngân sách MKT

Làm việc với đối tác/agency khi cần thiết (thiết kế, production, KOLs...)

Cập nhật xu hướng thị trường, dẫn dắt các hoạt động sáng tạo “bắt trend đúng lúc – đánh trúng insight”.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Leader/Manager, ưu tiên từng làm trong lĩnh vực F&B, giải trí, lifestyle hoặc thương hiệu dành cho giới trẻ.

Có hiểu biết digital marketing, brand strategy, content planning, social media và hành vi người dùng Gen Z.

Có kỹ năng lead team và xử lý tình huống linh hoạt.

Tư duy logic – sáng tạo – nhạy trend.

Có mindset startup: nhanh – chủ động – máu lửa – thích “chiến”.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

