Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 373 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ set up và lên camp để triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty trên kênh Facebook và quản trị hệ thống fanpage, website, tài khoản quảng cáo.
Theo dõi chỉ số, báo cáo, tổng hợp dữ liệu để cân đối chi phí và theo dõi mức độ hiệu quả của chiến dịch.
Báo cáo các chỉ số hằng ngày theo hướng dẫn của người đồng hành và quản lý trực tiếp.
Các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4/Đang chờ bằng/Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác/khóa học liên quan.
Từng thực hiện thao tác lên camp và biết các chỉ số để đánh giá mức độ hiệu quả của một chiến dịch.
Từng set camp và take care camp thực tế
Có thái độ tỉ mỉ, chủ động, trách nhiệm cao
Có laptop để làm việc.
Ưu tiên làm full time
Cung cấp đủ dấu mộc, số liệu thực tập cho các sinh viên năm cuối.

Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 3 -5tr + hoa hồng; trung bình thu nhập từ 7 - 10tr (có từng mức phân chia từng giai đoạn làm việc thực tế).
Có dấu mộc thực tập, số liệu thực tập.
Chế độ chung dành cho thực tập sinh: Tea break (hằng ngày), đồng phục, thưởng lễ/Tết cố định, thưởng hiệu quả công việc. Các chương trình vinh danh/ghi nhận định kỳ/đột xuất tại bộ phận/công ty.
Vị trí được định hướng lên chính thức sau khi kết thúc vị trí thực tập sinh. Trong giai đoạn thực tập luôn có kế hoạch đào tạo, phát triển để lên vị trí chính thức.
Đào tạo về xây dựng landingpage; thực hành và xử lý các vấn đề phát sinh trong campain. Đào tạo về tư duy quảng cáo và các kiến thức tổng quan chung về marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

