Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online như website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok...), SEO/SEM, email marketing.

Phân tích dữ liệu marketing, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất.

Lập kế hoạch ngân sách và theo dõi chi phí marketing.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing.

Quản lý và tương tác với cộng đồng mạng xã hội.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, từ đó đưa ra các đề xuất tối ưu hóa.

Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện online để thu hút khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online như SEO/SEM, mạng xã hội, email marketing.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Facebook Insights.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Am hiểu về thị trường tài chính là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance

