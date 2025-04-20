Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện trên nhiều nền tảng.
Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa nội dung.
Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, email marketing, và các nội dung khác thu hút người đọc.
Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.
Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả của chiến dịch nội dung.
Tối ưu hóa nội dung để cải thiện thứ hạng tìm kiếm (SEO).
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để tạo ra các chiến dịch marketing tích hợp.
Theo dõi xu hướng mới và cập nhật kiến thức về content marketing.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả tiếp thị nội dung.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về marketing và content marketing.
Khả năng viết tốt và sáng tạo nội dung.
Khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích.
Có kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm.
Nắm vững các nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Hiểu biết về SEO (Search Engine Optimization).
Có khả năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Đam mê content marketing và sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 3.5 đến 5 triệu.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Chế độ phúc lợi tốt: nghỉ phép, teambuilding, du lịch, thưởng lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hàm Nghi, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

